Эртель и Томпкинс вернулись в «Реал»

Разыгрывающий Томас Эртель (32 года, 188 см) и форвард Трей Томпкинс (31 год, 208 см) вернулись в состав «Реала» и приняли участие в командной тренировке.
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