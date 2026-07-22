RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

17 подписчиков

Учёные: исследования дипфейков упускают главную угрозу — интимные изображения без согласия

Группа исследователей опубликовала на платформе arXiv позиционный доклад, в котором утверждается, что текущие работы в области AI/ML по дипфейкам неадекватно затрагивают проблему AI-генерированных неконсенсуальных интимных изображений (AIG-NCII).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии