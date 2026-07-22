Учёные: исследования дипфейков упускают главную угрозу — интимные изображения без согласия

Группа исследователей опубликовала на платформе arXiv позиционный доклад, в котором утверждается, что текущие работы в области AI/ML по дипфейкам неадекватно затрагивают проблему AI-генерированных неконсенсуальных интимных изображений (AIG-NCII).
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