Врач назвала причины развития витилиго

Руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии, к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова 27 августа рассказала «Известиям», что такое витилиго и что способствует развитию этого заболевания.