Россияне на новогодних каникулах планируют путешествия в Петербург и Ленобласть

40% опрошенных россиян планируют провести предстоящие новогодние праздники в путешествиях по России. Почти треть респондентов будут отдыхать дома или на даче, а 6% собираются отправиться на каникулы за рубеж.
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