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Аргументы и Факты

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Психиатр Шуров назвал главный признак маньяка, который проявляется в быту

Психиатр Шуров назвал главный признак маньяка, который проявляется в быту

42-летний Федор Мехнин казался окружающим добропорядочным гражданином и хорошим соседом. Как вспоминают соседи по СНТ, он был доброжелательным, участвовал в общественной жизни, спонсировал детские мероприятия.

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