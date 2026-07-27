Психиатр Шуров назвал главный признак маньяка, который проявляется в быту

42-летний Федор Мехнин казался окружающим добропорядочным гражданином и хорошим соседом. Как вспоминают соседи по СНТ, он был доброжелательным, участвовал в общественной жизни, спонсировал детские мероприятия.
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