Турпром: Люди все чаще посещают места, связанные со смертью

Эксперты по европейскому туризму сообщают, что так называемый темный туризм, связанный с посещением мест, которые ассоциируются со смертью, трагедиями и всевозможными катастрофами, переживает небывалый бум.
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