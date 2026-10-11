Социальные сети как драйвер развития малого бизнеса: исследование и новые возможности

Сложно представить современный бизнес без присутствия в социальных сетях. Площадки, которые изначально создавались для общения, сегодня превратились в полноценные каналы продаж, коммуникации с аудиторией и формирования лояльности к бренду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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