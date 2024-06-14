Путин: Власти любят участников СВО

У России почти не было хороших времен. Жить нужно ради того, ради чего можно умереть. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками образовательной программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.
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