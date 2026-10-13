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МВФ снизил прогноз роста ВВП России до 0,9% в 2026 и 2027 годах

МВФ снизил прогноз роста ВВП России до 0,9% в 2026 и 2027 годах

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России на 2026 и 2027 годы на 0,2 процентного пункта — до 0,9%.

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