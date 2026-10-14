Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в период с 20.30 вчерашнего дня до 7 утра сегодня в сторону Московского региона были запущены 493 украинских беспилотника.
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