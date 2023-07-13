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В департаменте лесного хозяйства объяснили, почему пожар у Шайдурихи начали тушить спустя 3 часа после обнаружения

В департаменте лесного хозяйства объяснили, почему пожар у Шайдурихи начали тушить спустя 3 часа после обнаружения

В департаменте лесного хозяйства по УрФО сообщили, что пожар в Невьянском лесничестве близ Аятского водохранилища был обнаружен только вчера в 16:20, а не несколько дней назад, как пишут местные жители.

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