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Канадцам рекомендовано срочно покинуть Иран

Канадцам рекомендовано срочно покинуть Иран

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после признания Оттавой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, в среду, 19 июня, призвала всех канадцев срочно покинуть Иран, – сообщают СМИ.

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