Двухдневный отскок и пятница сделают инвесторов осторожнее

Российский фондовый рынок пытается отскочить, два дня демонстрируя умеренно позитивную динамику – предыдущие торги индекс МосБиржи подрос еще на 0,63% до 2621,62 пункта, РТС снизился на 0,24% до 920,65 пункта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии