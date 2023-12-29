Достоинства и недостатки гражданского брака

Что такое гражданский брак? В наше время так называют форму отношений между мужчиной и женщиной, когда они решают жить вместе, вести совместный быт, хозяйство, растить детей, в общем, жить как муж и жена, но при этом не регистрировать официально своих отношений.
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