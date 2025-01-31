Украина призвала Международную федерацию хоккея продлить недопуск хоккеистов России и Белоруссии

Председатель Всеукраинской федерации хоккея Сергей Мазур и глава Министерства молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный попросили президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа продлить отстранение российских и белорусских сборных от международных соревнований.
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