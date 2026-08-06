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Игра как путь к себе. Как барнаульский психолог развивает трансформационные практики

Игра как путь к себе. Как барнаульский психолог развивает трансформационные практики

Янина Кокорина считает, что забота о ментальном здоровье может быть понятной, мягкой и доступной В России растет интерес к игропрактике — одному из форматов работы с личными запросами, внутренними установками и точками роста.

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