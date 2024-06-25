Кеннеди-младший назвал Ассанжа героем поколения

Ценой свободы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стало то, что США удалось криминализировать журналистику и распространить свою юрисдикцию на неамериканцев, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в социальной сети X.
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