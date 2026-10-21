Спустя восемь лет после того, как Falcon Heavy запустила Tesla Roadster в космос, SpaceX и Tesla могут объединиться / © SpaceX Маск сообщил об этом во время телефонной конференции SpaceX, посвященной финансовым результатам за третий квартал.
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