«Дедушка уральского рока» раскритиковал голого певца: «Удивить такой фигней нереально»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января, ФедералПресс. Председатель союза композиторов Свердловской области, член региональной общественной палаты Александр Пантыкин прокомментировал скандал с солистом группы «Щенки» Максимом Моисеевым, которого задержали за выступление в обнаженном виде.
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