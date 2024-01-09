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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

«Дедушка уральского рока» раскритиковал голого певца: «Удивить такой фигней нереально»

«Дедушка уральского рока» раскритиковал голого певца: «Удивить такой фигней нереально»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января, ФедералПресс. Председатель союза композиторов Свердловской области, член региональной общественной палаты Александр Пантыкин прокомментировал скандал с солистом группы «Щенки» Максимом Моисеевым, которого задержали за выступление в обнаженном виде.

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