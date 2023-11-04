Китайцы строят неуловимую подлодку, пугая США

Американцы, как огня, боятся бесшумного подводного оружия Дмитрий Капустин Фото: Zhang Wujun/VCG/Visual China Gro/ ТАСС Данные, собранные американскими аналитиками, свидетельствуют о том, что в ближайшие годы на вооружение Китая поступит самая современная на планете подводная лодка с баллистическими ракетами типа 096.