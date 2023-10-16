В России захотели утвердить новый праздник в день рождения Путина

В России предложили утвердить День патриотизма в день рождения Владимира Путина 7 октября. Идея принадлежит главе Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахману Янсукову, он изложил ее в обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает RT.