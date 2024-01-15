Руководство Fitbit покидает Google после реорганизации

Ранее у подразделений Pixel, Nest и Fitbit были отдельные независимые команды. Каждая из этих команд занималась разработкой дизайна, аппаратной части, программного обеспечения и пользовательского интерфейса.
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