Норвежский производитель ракет откроет завод в США из-за СВО

Норвежская компания Kongsberg Defence and Aerospace откроет новый завод по производству ракет в США, поскольку спрос на оружие растет на фоне специальной военной операции (СВО) России на Украине и конфликтов на Ближнем Востоке.
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