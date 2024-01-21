Как самодельные FPV-дроны стали самым большим кошмаром для людей и техники в зоне СВО

Если составить рейтинг самых эффективных и смертоносных видов оружия, применяемых в российско-украинском военном конфликте, то в верхних строках наряду с крылатыми и баллистическими ракетами, гаубицами и системами залпового огня непременно окажутся FPV-дроны – дешевые и юркие самодельные беспилотники.