Как самодельные FPV-дроны стали самым большим кошмаром для людей и техники в зоне СВО

Если составить рейтинг самых эффективных и смертоносных видов оружия, применяемых в российско-украинском военном конфликте, то в верхних строках наряду с крылатыми и баллистическими ракетами, гаубицами и системами залпового огня непременно окажутся FPV-дроны – дешевые и юркие самодельные беспилотники.
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