«Рядом со мной заботливые люди из фонда, которые не дают отчаяться» Свой путь с ЧВК «Вагнер» Александр Попов начал в Сирии, далее была СВО.
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«Рядом со мной заботливые люди из фонда, которые не дают отчаяться» Свой путь с ЧВК «Вагнер» Александр Попов начал в Сирии, далее была СВО.
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