Стало известно, какие улицы столицы Забайкалья останутся без света

В понедельник, 17 января:С 9:00 до 18:00 отключения проёдут в селе Засопка в микрорайонах Восточный и Северный на улицах Южная, Спортивная, Подгорная, Тихая, Зеленая, Жукова, Софийская, Победы, Пушкина, Крымская, а также в микрорайоне Полевой.