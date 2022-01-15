Царьград

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Стало известно, какие улицы столицы Забайкалья останутся без света

Стало известно, какие улицы столицы Забайкалья останутся без света

В понедельник, 17 января:С 9:00 до 18:00 отключения проёдут в селе Засопка в микрорайонах Восточный и Северный на улицах Южная, Спортивная, Подгорная, Тихая, Зеленая, Жукова, Софийская, Победы, Пушкина, Крымская, а также в микрорайоне Полевой.

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