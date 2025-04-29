Движение общественного транспорта изменят в центре Барнаула с 12 по 31 мая

За это время МУП "Горэлектротранс" проведет ремонт трамвайного переезда на площади Октября Ремонтируемый участок / Источник: пресс-центр мэрии Барнаула С 12 по 31 мая в связи с ремонтом трамвайного переезда на площади Октября движение общественного транспорта изменят.
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