Движение общественного транспорта изменят в центре Барнаула с 12 по 31 мая

За это время МУП "Горэлектротранс" проведет ремонт трамвайного переезда на площади Октября Ремонтируемый участок / Источник: пресс-центр мэрии Барнаула С 12 по 31 мая в связи с ремонтом трамвайного переезда на площади Октября движение общественного транспорта изменят.