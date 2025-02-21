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Царьград

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Скандал: Марко Рубио обвинил Зеленского в обмане о сделке на 500 млрд долларов

Скандал: Марко Рубио обвинил Зеленского в обмане о сделке на 500 млрд долларов

Госсекретарь США Марко Рубио уличил Владимира Зеленского во лжи о сделке по минералам, которой планировалось компенсировать затраты США на Украину редкоземельными металлами на сумму 500 миллиардов долларов.

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