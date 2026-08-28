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«Ураган» уничтожил скопление техники ВСУ под Красным Лиманом. Лучшее видео из зоны СВО

«Ураган» уничтожил скопление техники ВСУ под Красным Лиманом. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил скопление живой силы и боевой техники ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.

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