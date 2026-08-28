«Ураган» уничтожил скопление техники ВСУ под Красным Лиманом. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил скопление живой силы и боевой техники ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.
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