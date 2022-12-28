Европейцы в вольере

Европейские страны не смогут поддерживать нормальные отношения с сегодняшней Россией. Об этом в интервью румынскому изданию Digi24 заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
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