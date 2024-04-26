Захарова назвала слова Пелоси о протестах в США оскорблением американцев

REUTERS/Leah Millis Слова бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что за палестинскими протестующими в США якобы стоит Россия, являются оскорблением американцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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