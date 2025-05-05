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США впервые показали свой беспилотный истребитель YFQ-44A

Министерство обороны США официально приступило к испытаниям беспилотных истребителей, разрабатываемых в рамках программы CCA («совместный боевой авиационный комплекс»), целью которой является усиление боевых возможностей самолетов F-22 и F-35.

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