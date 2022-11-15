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Так обманщики втираются в доверие ещё больше

Так обманщики втираются в доверие ещё больше

﻿﻿Предупредите своих пожилых родственников о новом методе мошенничества, так как они теперь обманывают пожилых людей.

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