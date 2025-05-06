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Лукашенко заявил, что на Западе еще живых гитлеровцев чествуют как героев

Лукашенко заявил, что на Западе еще живых гитлеровцев чествуют как героев

Сбежавшие после Второй мировой войны на Запад нацистские преступники все время работали, чтобы вновь развязать войну, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 мая сообщает пресс-служба белорусского президента.

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