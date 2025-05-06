Сбежавшие после Второй мировой войны на Запад нацистские преступники все время работали, чтобы вновь развязать войну, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 мая сообщает пресс-служба белорусского президента.
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