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Профессор Миркес рассказал, что созданную с помощью ИИ музыку отличает «шаблонность»

Профессор Миркес рассказал, что созданную с помощью ИИ музыку отличает «шаблонность»

Профессор Сколковского института науки и технологий Евгений Миркес в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился мнением о том, как распознать музыку, созданную искусственным интеллектом.

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