Мостовой прошел аттестацию по итогам учебы в Академии РФС. Лицензию тренера должны выдать в начале года

«Группа, в том числе Александр Мостовой, прошла аттестацию по итогам обучения в Академии РФС. По результатам аттестации в УЕФА подтвердили, что Мостовому и другим обучавшимся может быть присвоена лицензия.
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