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Иран готов избавиться от оружейного урана для снятия санкций США

Иран готов избавиться от оружейного урана для снятия санкций США

Советник лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности Тегерана подписать ядерное соглашение с США. Иран обещает отказаться от оружейного урана и открыть доступ инспекторам взамен на снятие всех экономических санкций.

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