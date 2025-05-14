Иран готов избавиться от оружейного урана для снятия санкций США

Советник лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности Тегерана подписать ядерное соглашение с США. Иран обещает отказаться от оружейного урана и открыть доступ инспекторам взамен на снятие всех экономических санкций.
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