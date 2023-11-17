Губернатор Анохин: силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники самолётного типа в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района.
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