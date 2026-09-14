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Борис Джонсон в Киеве продолжает подстрекать: Украину – немедленно в НАТО!

Борис Джонсон в Киеве продолжает подстрекать: Украину – немедленно в НАТО!

Страны Запада, с одной стороны, бравируют тем, что не боятся эскалации с Москвой, с другой – не берут Украину в НАТО, «чтобы не спровоцировать Путина».

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