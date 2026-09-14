Борис Джонсон в Киеве продолжает подстрекать: Украину – немедленно в НАТО!

Страны Запада, с одной стороны, бравируют тем, что не боятся эскалации с Москвой, с другой – не берут Украину в НАТО, «чтобы не спровоцировать Путина».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский может п...
- Арестович из Амер...
- T Арестович из Амер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым