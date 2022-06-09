Военнослужащие Восточного военного округа вышли на полигоны в рамках стартовавшего летнего периода обучения

Военнослужащие Восточного военного округа вышли на полигоны в рамках стартовавшего летнего периода обучения

Обучение военнослужащих в рамках интенсивного курса подготовки проходит с упором на освоение опыта современных вооруженных конфликтов.

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