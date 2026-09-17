Мининфраструктуры Украины сообщает об атаке БПЛА на судно по пути в Одессу

Российская армия ведет постоянный мониторинг обстановки вблизи с черноморским побережьем Украины. В случае обнаружения судов, пытающихся несмотря на все риски доставлять военные грузы в порты так называемой Большой Одессы, по ним наносятся удары барражирующими боеприпасами.
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