Российская армия ведет постоянный мониторинг обстановки вблизи с черноморским побережьем Украины. В случае обнаружения судов, пытающихся несмотря на все риски доставлять военные грузы в порты так называемой Большой Одессы, по ним наносятся удары барражирующими боеприпасами.