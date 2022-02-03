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Полицейский из Костанайской области стал номинантом премии "Поэт года" в России

Полицейский из Костанайской области стал номинантом премии "Поэт года" в России

Полицейский из Костанайской области стал номинантом национальной российской премии "Поэт года". За свое литературное творчество он был награжден медалью имени Достоевского, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.

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