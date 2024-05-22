Мероприятия по профилактике интернет-мошенничества провели в Карагандинской области

Мероприятие по противодействию интернет-мошенничеству провели сотрудники полиции совместно с прокуратурой, акиматом Бухар-Жырауского района Карагандинской области, а также при активном участии студентов Карагандинского университета им Е.
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