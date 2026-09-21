Северная мистика

Вода в Белом море не замерзает в одночасье. Сначала она делается густой, маслянистой, точно остывающий тюлений жир, и волны теряют гребни, перекатываясь под свинцовым небом с глухим, утробным чавканьем.
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