Выставка картин Павла Авенариуса откроется в Иркутске 29 февраля

На выставке «В гармонии с природой» (0+), посвященной 80-летию художника Павла Авенариуса, которая откроется в Галерее сибирского искусства 29 февраля, можно увидеть около 50 живописных и графических работ.
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