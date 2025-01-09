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Штраф до 2000 рублей заплатят ямальцы за выброшенную на улицу живую елку

Штраф до 2000 рублей заплатят ямальцы за выброшенную на улицу живую елку

Утилизировать отслужившее свое живое дерево нужно по закону и наиболее экологичным способом. Просто так отнести ель к мусорным контейнерам нельзя, за это полагается штраф, напомнили в администрации Надымского района.

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