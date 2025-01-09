Штраф до 2000 рублей заплатят ямальцы за выброшенную на улицу живую елку

Утилизировать отслужившее свое живое дерево нужно по закону и наиболее экологичным способом. Просто так отнести ель к мусорным контейнерам нельзя, за это полагается штраф, напомнили в администрации Надымского района.
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