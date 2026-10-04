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Пронедра

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Мошенники активизировались в преддверии Дня учителя

Мошенники активизировались в преддверии Дня учителя

В преддверии одного из самых популярных школьных праздников — Дня учителя — интернет-мошенники начали использовать новые схемы обмана родителей, учеников и педагогов.

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