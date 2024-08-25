Американский политик Роберт Кеннеди-младший заявил, что в 2022 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по указанию президента США Джо Байдена добился отказа украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с Россией.
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