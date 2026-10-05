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Chainalysis: число P2P-кошельков со стейблкоинами в Китае выросло в 43 раза, несмотря на ограничения

Chainalysis: число P2P-кошельков со стейблкоинами в Китае выросло в 43 раза, несмотря на ограничения

По данным компании Chainalysis, в период с первого квартала 2024 года по второй квартал 2026 года число уникальных кошельков в Китае, участвующих в P2P-транзакциях со стейблкоинами, увеличилось в 43 раза.

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