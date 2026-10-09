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Царьград

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Северная Осетия простилась с художником Шалвой Бедоевым

Северная Осетия простилась с художником Шалвой Бедоевым

В Северной Осетии состоялись похороны народного художника России Шалвы Бедоева. На церемонии прощания с 86-летним мастером присутствовали лидеры региона, представители культурного сообщества и его ученики.

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